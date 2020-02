En affaires courantes, ils ne doivent pas être franchement débordés.

Les ministres libéraux Denis Ducarme (Classes moyennes) et Marie-Christine Marghem (Energie) n'ont pourtant pas trouvé le temps de répondre aux questions parlementaires qui leur ont été adressées ces derniers mois. Pas non plus qu'il y en ait eu des masses : 97 pour lui, 37 pour elle. Mais les deux plus mauvais élèves du gouvernement fédéral sont en retard respectivement pour 51,5 et 56,8 % et certaines de ces missives patientent depuis un trimestre. Vive les affaires coulantes !