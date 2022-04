La FAA, le régulateur américain ne compte pas certifier cette année le 737 Max 10, la version allongée qui est la seule à pouvoir contester l'hégémonie de l'Airbus A321neo.

Toujours plombé par le scandale du 737 Max, Boeing ne semble pas sortir de sa mauvaise passe. La semaine dernière, l'étrange crash du 737 NG de China Eastern qui a fait 132 morts est venu assombrir le tableau du 737. Au plus mauvais moment qui soit puisque la Chine devait se prononcer ces jours-ci sur la re-certification du MAX. Quelques jours plus tard, la FAA, le régulateur américain, en a rajouté une couche. Elle ne compte pas certifier cette année le 737 Max 10, la version allongée qui est la seule à pouvoir contester l'hégémonie de l'Airbus A321neo. Dans la foulée, la FAA a indiqué que le 777X, la version modernisée du 777, ne serait pas plus certifié cette année. Les deux avions représentent 1.000 commandes chez Boeing...