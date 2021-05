Voetbal Vlaanderen va investir 60 millions d'euros les quatre prochaines années pour faire reculer le racisme, la discrimination et le harcèlement au sein du football flamand.

Attirer chaque année 16% de footballeuses de moins de 18 ans en plus ; d'ici à 2024, augmenter de 30% la ...

Attirer chaque année 16% de footballeuses de moins de 18 ans en plus ; d'ici à 2024, augmenter de 30% la part des plus de 35 ans sur les terrains et de 20% dans la catégorie des plus de 55 ans, accroître aussi de 50% le nombre d'entraîneuses. Voetbal Vlaanderen va investir 60 millions d'euros les quatre prochaines années pour faire reculer le racisme, la discrimination et le harcèlement au sein du football flamand. Pour que plus "personne ne reste sur la touche", annonce la plus importante fédération sportive en Flandre.