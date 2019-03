Drieu Godefridi : "Pour que le MR se reprenne, il faudrait que le clan Michel abandonne son empire"

Mischaël Modrikamen et Alain Desthexe vous ont proposé de vous présenter aux élections fédérales pour leur formation politique. Après réflexion, quelle est aujourd'hui votre position ?

Drieu Godefridi : Je n'accepte de me présenter sur la Liste Desthexe que s'il y a une abstention du Parti populaire dans l'arrondissement du Brabant wallon. En tant qu'intellectuel, je lis les programmes. Sur le fond, il y a une convergence à 90% entre le Parti populaire et les Listes Desthexe. Ils sont tous deux pour la prolongation du nucléaire. Et sur l'immigration, malgré des différences de formulation, ils souhaitent tous les deux une limitation importante, voire drastique, du nombre d'arrivées. Destexhe dit que Modrikamen veut supprimer l'immigration, mais je ne pense pas que cela soit le cas. Si un Belge épouse une Américaine, je ne crois pas qu'il veuille l'empêcher de ramener sa femme en Belgique.

...