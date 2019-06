La séance était annoncée houleuse ce jeudi à la Chambre pour la prestation de serment des 150 députés fraichement élus. Dès le début, Patrick Dewael, le président de la séance, a réussi à couper court à la polémique.

Ce jeudi après-midi, les nouveaux députés belges font leur entrée dans l'hémicycle. En qualité de député le plus ancien, il appartient au libéral flamand Patrick Dewael de présider la séance d'installation de la Chambre, étant donné que l'ancien président, Siegfried Bracke, n'a pas été réélu. Selon la tradition, il doit être flanqué des deux plus jeunes députés de l'Assemblée, à savoir Mélissa Hanus et Dries Van Langenhove (Vlaams Belang), tous deux âgés de 26 ans. L'élu Vlaams Belang a suscité la polémique dans ce rôle. Dries Van Langenhove fondateur du mouvement d'extrême-droite Schild&Vrienden a en effet été inculpé pour racisme, négationnisme et infractions aux lois sur le port d'armes cette semaine.

Patrick Dewael avait alors envisagé une solution de repli lors de la séance d'installation de la Chambre : ne pas recourir aux services de ses deux assistants et ne pas les appeler à monter à la tribune de la Chambre. Mais c'est par une autre manière détournée que Dewael a réussi à apaiser les tensions et à couper court à la polémique: il a présidé la séance depuis son banc, au centre de l'hémicycle. Patrick Dewael ne s'est donc pas installé dans le fauteuil du président en attendant la désignation par l'assemblée d'un président, évitant donc agilement et dans les règles de la Chambre Dries Van Langehove d'accéder au perchoir. "C'est ma place, et c'est la seule que l'électeur m'ait confiée. Cela vaut pour nous tous", a expliqué Dewael sous les applaudissements de l'Assemblée. Il a invoqué l'article 3 du règlement de la Chambre.

Dries Van Langenhove est donc resté à sa place, sans broncher. Le député Dries Van Langenhove déclare, après l' "entourloupe" de Dewael, que lui-même ou son groupe n'ont pas l'intention de prendre des mesures pour aller à l'encontre de cette décision. "L'intention est de garder les choses sereines", a-t-il déclaré aux journalistes.

Dans la foulée, la co-présidente d'Ecolo, Zakia Kathabi, a annoncé sur Twitter que dans ces circonstances apaisées elle acceptait de prêter serment. Elle avait en effet déclaré précédemment ne pas vouloir le faire devant l'élu du Vlaams Belang.

Des élus francophones entendaient protester ce jeudi après-midi contre la qualité de l'élu d'extrême-droite. Les partis francophones l'avaient annoncé, ils ne cautionneraient pas qu'un représentant de l'extrême-droite puisse monter à la tribune. Mélissa Hanus avait elle-même annoncé qu'elle refusait de côtoyer un représentant du Vlaams Belang lors de cette séance extraordinaire. Des élus PS, du MR, du PTB et de DéFi, ont décidé d'arborer un triangle rouge (signe de la résistance lors de la Seconde Guerre Mondiale), certes assez discret (symbole de la résistance lors de la Seconde Guerre Mondiale) en signe de protestation.

Du côté flamand, les voix étaient plus discordantes. Le chef de groupe CD&V à la Chambre Servais Verherstraeten estimait qu'il ne faut pas donner plus d'importance que cela au rôle qui sera dévolu au député Vlaams Belang Dries Van Langenhove, lors d'une séance "cérémonielle". C'est "beaucoup de bruit pour presque rien", avait-il estimé.

Invitée sur le plateau de Matin Première ce jeudi, Jessika Soors, élue Groen, est à son tour revenue sur la polémique. Même si elle partage les préoccupations des autres partis quant à la présence potentielle de Dries Van Langenhove au perchoir, la députée a expliqué vouloir éviter le chaos. " Personnellement, quoi qu'il arrive, je vais prêter serment, car je pense qu'un déroulement chaotique de cette séance serait le plus beau cadeau que l'on pourrait offrir aux extrémistes qui veulent prouver que notre pays ne fonctionne pas. Et j'ai surtout hâte de commencer ce travail parlementaire, pour montrer au pays qu'il y a des alternatives", a déclaré Jessika Soors.