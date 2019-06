Douze chantiers sont en cours sur les autoroutes de Wallonie, rappelle jeudi la Sofico à quelques jours des premiers départs en vacances.

Sur la E40, la vitesse est limitée entre Alleur et Loncin, et des voies sont indisponibles sur le viaduc de Welkenraedt ainsi qu'entre Cheratte et Barchon vers l'Allemagne.

Sur la E42, outre la fermeture de la sortie Huy vers Liège, des bandes sont indisponibles dans les deux sens à Pommeroeul, entre Saint-Vith et Breitfeld ainsi qu'entre Obourg et Jemappes vers la France.

Sur la E411, des travaux perturbent le trafic entre Louvranges et Thorembais-Saint-Trond vers Namur, à Louvain-la-Neuve et à Lavaux Saint-Anne dans les deux sens.

Sur la E25, un chantier de réhabilitation des bretelles sera mené en août entre Arlon et Sterpenich vers le Luxembourg.

Enfin, la réalisation du contournement de Couvin se poursuit. Son ouverture est prévue pour septembre.