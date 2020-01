La digitalisation des services aux voyageurs de la SNCB pose problème aux seniors et aux déficients mentaux, souvent confrontés aux automates (avec assistance vocale), applications smartphone et achats en ligne. Opérations difficiles sans aide extérieure.

Et l'achat d'un ticket à bord du train entraîne un supplément de sept euros. Double peine. Injuste, selon la députée Sarah Schlitz (Ecolo-Groen), qui réclame sa suppression pour tous les handicapés et les seniors. Impossible, répond le ministre de la Mobilité, François Bellot (MR), les accompagnateurs de trains étant incapables de distinguer les déficients mentaux des autres voyageurs. La carte de handicapé n'est délivrée qu'aux handicapés physiques. Reste alors le " kit pédagogique personnalisable " de la SNCB, intitulé " J'ose prendre le train ", destiné aux voyageurs souffrant de troubles de compréhension et disponible sur le site Internet de la SNCB. M. La.