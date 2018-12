Doel 4 redémarre avec deux jours d'avance sur le planning

L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) avait donné son feu vert à ce redémarrage le week-end dernier et Engie Electrabel avait directement lancé les opérations dans ce but. Elle prévoyait que cela soit effectif le 15 décembre. "Le retour progressif des centrales nucléaires belges sur le réseau se poursuit", commente leur exploitant. Ce sont désormais trois unités nucléaires (avec Doel 3 et Tihange 1) qui sont fonctionnelles et qui "contribueront de la sorte à la sécurité d'approvisionnement du pays".

Les quatre autres sont en revanche hors service pour des réparations ou des entretiens. Doel 2 devrait cependant reprendre du service le 31 décembre. Doel 4 avait été fermé l'été dernier après que des dégradations au niveau du béton ont été repérées dans le plafond du bâtiment bunker du réacteur. Son retour sur le réseau était nécessaire en raison du faible approvisionnement en électricité attendu pour cet hiver.

Fin novembre, les gestionnaires de réseau européens avaient en outre mis en garde contre une éventuelle pénurie sur le marché belge en janvier en cas de pic de froid. Et, un peu plus tôt encore, le gestionnaire du réseau belge à haute tension Elia avait déjà prévenu que les mois de janvier et février seraient difficiles. Beaucoup dépendra de la météo et de l'importance des importations d'électricité par la France. Depuis septembre, Engie Electrabel a déployé des mesures exceptionnelles qui ont permis de dégager à ce jour plus de 1.200 mégawatts de capacités locales additionnelles, rappelle l'entreprise.