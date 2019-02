Dix mesures pour lutter contre le radicalisme violent

Ce Plan de lutte contre le radicalisme violent s'inscrit dans le cadre d'un protocole signé entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région bruxelloise et plusieurs Villes wallonnes et bruxelloises.

Le ministre-président Willy Borsus (MR) rappelle "qu'on ne peut pas dire que le phénomène de la radicalisation ne concerne pas telle ville ou telle commune. On n'a pas le droit d'être hasardeux. On doit être rigoureux et équilibré dans les mesures".

Le plan comporte 10 mesures concrètes et bénéficie d'une enveloppe de 4,4 millions d'euros.