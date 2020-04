Les écoles pratiquant l'immersion linguistique se heurtent à des difficultés accrues pour trouver des enseignants.

Cette année, la Wallonie dispose de 393,05 ETP (équivalents temps plein) pour l'immersion en néerlandais, 193,86 ETP pour celle en anglais et 27,37 ETP pour l'allemand. Bruxelles affiche 72,74 ETP pour l'immersion en néerlandais et 5,97 ETP pour l'immersion en anglais. En primaire, les pénuries les plus sévères frappent l'immersion en anglais. Dans le secondaire inférieur, la géographie en immersion néerlandaise et allemande, et les sciences en immersion néerlandaise. Et dans le secondaire supérieur, la géographie en immersion néerlandaise et allemande et l'histoire en immersion néerlandaise. Les écoles ont du mal à recruter des candidats ayant des titres répondant de manière minimale aux exigences de la fonction. Si les candidats satisfont le plus souvent aux conditions linguistiques, leur formation fait généralement défaut en ce qui concerne les connaissances de la discipline à enseigner. M. La.