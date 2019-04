Didier Reynders sur le génocide au Rwanda: "Une explosion de haine et de ressentiment"

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders, a tenu à rendre hommage, dimanche, via Twitter, aux victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, à l'occasion des 25èmes commémorations de ce massacre collectif auxquelles a assisté, à Kigali, le Premier ministre Charles Michel.