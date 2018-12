"Di Rupo se voit comme Vandervelde, on le perçoit comme Bouteflika"

Le PS est comme obsédé par la figure mythique de Vandervelde -décédé il y a 80 ans-, et Elio Di Rupo se verrait bien, comme son prédécesseur, entrer dans la légende socialiste. Mais depuis qu'il a annoncé abruptement sa candidature aux élections législatives, c'est de plus en plus fort que certains des siens le comparent plutôt à Mugabe ou Bouteflika qu'au "Patron"...