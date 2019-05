Le sort de la Belgique se joue. Celui de plusieurs dizaines d'hommes politiques en vue également. Le Vif/L'Express en a sélectionné onze. Une sacrée équipe, dont presque tous les titulaires sont appelés à changer de position sur le terrain... ou à quitter leur club.

CHARLES MICHEL - ÂGE : 43 ANS - POSITION : JOUEUR-ENTRAÎNEUR

Il se dit au-dessus de la mêlée. C'est de bon ton pour un chef de gouvernement sortant. Mais, sur le terrain, il brise des chevilles, tire tous les maillots qui passent, et hurle sur l'arbitre qui ne sifflerait pas comme il le veut. Premier ministre en affaires courantes et président du MR en campagne, Charles Michel joue là le match de sa jeune vie. Mais puisque la reconduction de son titre belge n'est pas certaine, il doit envisager, à l'issue du grand mercato qui suivra le 26 mai, la possibilité d'une qualification européenne : pour un ancien Premier, se retrouver simple ministre, fût-ce vice-Premier, dans le gouvernement suivant le sien, est perçu comme une relégation. Yves Leterme peut en témoigner. L'Europe, en revanche, peut à la fois faire office de promotion et de base de repli. Or, Charles Michel, comme chef de gouvernement en affaires courantes, sera personnellement associé aux négociations continentales qui désigneront les commissaires, le président du Conseil européen, ou le Haut représentant pour les Affaires étrangères de l'Union. Il sera joueur, entraîneur et manager du match de sa vie.

...