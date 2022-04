Deux personnes sont décédées dimanche dans l'accident de bus survenu sur l'autoroute E19 à Sint-Job-in-'t-Goor a confirmé la police fédérale.

Le plan communal d'urgence a été déclenché à la suite d'un accident mortel de bus, qui s'est produit sur l'autoroute E19 à hauteur de Sint-Job-in-'t-Goor, sur le territoire de la commune belge de Schoten, en province d'Anvers, a indiqué le bourgmestre Maarten De Veuster (N-VA), qui est en vacances à l'étranger et est donc remplacé par la première échevine Iefke Hendrickx (N-VA).

Le déclenchement d'un plan communal d'urgence permet de mieux coordonner l'intervention des services de secours et de déployer des moyens supplémentaires sur le terrain en cas de besoin.

L'autoroute fermée

L'autoroute E19 en direction de Breda aux Pays-Bas a été fermée dimanche après-midi depuis Anvers-Nord dans la foulée de l'accident mortel de bus qui s'est produit à Schoten, a indiqué le Centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum). Le réseau routier local autour de la déviation mise en place était par ailleurs complètement engorgé et les files s'allongeaient également sur la E19, juste avant la sortie obligatoire.

Le Centre flamand de la mobilité avait précédemment conseillé aux automobilistes se rendant aux Pays-Bas de prendre l'A12 au-delà de Bergen-op-Zoom. Cet itinéraire est désormais obligatoire, mais les automobilistes devaient prendre dimanche après-midi leur mal en patience, de nombreuses files s'étant créées.

