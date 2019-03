Deux ménages belges sur trois ont du mal à épargner

Au sud du pays, 76,9 % des ménages jugent qu'il est difficile ou très difficile, voire impossible, d'épargner - une proportion nettement supérieure à la moyenne nationale. La situation est inverse au nord du pays, note Le Soir.

Test-Achats a voulu savoir quelles sont les dépenses qui posent le plus de problèmes pour un ménage belge. Six catégories ont été établies: le logement, les soins de santé, l'alimentation quotidienne, la mobilité, la culture et les loisirs et l'éducation.

Il ressort de l'étude que 39% de la population seulement est à l'aise dans tous les critères. 56% des Belges signalent des difficultés dans au moins un des six domaines investigués, tandis que 5% sont considérés par l'étude comme en situation de pauvreté.