Deux journalistes de VTM interpellés en Côte d'Ivoire

Deux journalistes de VTM, Faroek Özgünes et Marieke Lust, ont été interpellés à Abidjan alors qu'ils tournaient un reportage consacré au Franco-Ivoirien Jean-Claude Lacote et à la Belge Hilde Van Acker, qui figurent sur la liste belge des criminels les plus recherchés. Leur détention a duré plusieurs heures, a précisé mardi la rédaction de VTM Nieuws.

Marieke Lust © VTM