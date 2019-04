Deux enfants percutés par une voiture à Watermael-Boitsfort

Deux enfants, âgés de 9 et 13 ans, ont été blessés dans un accident de la circulation à Watermael-Boitsfort, mercredi vers 18H00. Ils ont été emmenés à l'hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger, a indiqué un porte-parole de la zone de Bruxelles-Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem). Directement après l'incident, les pompiers avaient parlé de deux piétons impliqués dont un enfant.

L'accident s'est produit à l'intersection de l'avenue Delleur et de la place Antoine Gilson. Les deux enfants ont été percutés par une voiture et ont été emmenés à l'hôpital Delta où ils sont en observation. Ils souffrent de fractures.

Selon les premières informations, il se pourrait que les conditions météorologiques soient en cause, un orage ayant éclaté au moment de l'accident, et la possibilité que les enfants aient traversé au feu rouge pour piétons n'est pas écartée. Il ressort des premiers témoignages et du récit du conducteur que les enfants promenaient leur chien quand ils ont traversé sur un passage pour piétons au niveau d'un feu. Celui-ci était vert pour les voitures. Le feu pour les piétons était lui au rouge. Les circonstances de l'accident doivent toutefois encore être précisées. Des témoins sont encore auditionnés. L'enquête se poursuit.

Le conducteur s'est soumis à un test d'alcoolémie et il n'était pas sous influence.

La circulation a été coupée autour du lieu de l'accident, ce qui a généré d'importantes perturbations à ce niveau.