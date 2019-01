Deux enfants orphelins belges actuellement détenus dans un camp en Syrie

Les deux enfants en question vivent, sans leurs parents, dans un camp de détention de combattants syriens à Aïn Issa, au nord de Raqqa, écrit Het Nieuwsblad. Il s'agirait d'un garçon de 4 ans et de sa soeur, âgée de 5 ans. Leur père est mort depuis un certain temps tandis que leur mère est décédée la semaine dernière. Le SPF Affaires étrangères confirme que deux enfants orphelins belges se trouvent actuellement dans un camp de détention en Syrie, sans donner davantage de détails. Interrogé quant à un probable rapatriement en Belgique, le SPF n'est pas plus loquace. "Notre politique en la matière reste la même", spécifie un porte-parole des Affaires étrangères. "Dans l'intérêt du dossier, je ne m'attarderai pas davantage." En décembre 2017, le gouvernement fédéral avait décidé que seuls les enfants de moins de 10 ans pourraient faire l'objet d'un rapatriement en Belgique, à condition qu'ils soient identifiés et localisés et s'il existe une preuve d'un lien biologique avec un parent de nationalité belge encore en vie.