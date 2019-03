Deux cents activistes du climat passent la nuit Place du Trône

(Belga) Quelque 200 activistes d'Occupy for Climate ont passé une deuxième nuit consécutive Place du Trône à Bruxelles, précise mardi Greenpeace, co-organisateur. Une "assemblée générale" est prévue à 9h. Au cours de celle-ci, les activistes définiront le programme de la journée.

Ce mardi est le Jour J pour les activistes puisque c'est aujourd'hui qu'en commission de la Chambre on se prononcera sur la révision de l'article 7bis de la Constitution. "Il s'agit d'être présent mais nous voulons aussi montrer aux responsables politiques que les citoyens sont attentifs à leurs décisions", explique Thomas Leroy, porte-parole de Greenpeace. Il n'est pas encore certain que les activistes plient bagage et rentrent chez eux après le vote. Une nouvelle "assemblée générale" aura lieu à ce moment et en décidera. Les manifestants de Youth for Climate avanceront leurs habituelles actions du jeudi à ce mardi, à l'occasion du vote prévu en commission de révision de la Constitution. Ils prendront à 10h30 le départ d'une marche qui les mènera de la gare du Nord à la Place du Trône. (Belga)