Des vents violents souffleront dimanche en journée dans le nord-ouest puis en soirée du sud-ouest au nord-est de la France à cause de la tempête Bella qui sévit sur les îles britanniques et déborde sur l'Hexagone, annonce dimanche Météo-France. L'Institut royal météorologique prévoit de son côté des rafales de 80 à 100 km/h jusqu'en début de soirée sur l'ensemble du territoire belge.

Les rafales atteindront 80 à 100 km/h dans les terres, 100 à 120 km/h sur le littoral. Et dans le Finistère et la Manche, ils iront jusqu'à 110 km/h dans les terres localement, et jusqu'à 130 km/h sur les caps exposés. En début de journée, des pluies continues modérées s'étendront de la Bretagne à la frontière belge, gagnant les Pays de la Loire, les Charentes et l'Ile de France en cours de matinée.

L'après-midi le front se décalera de la Nouvelle Aquitaine au Centre, la région parisienne et les Ardennes, puis du Sud-Ouest au Nord-Est le soir.

En Belgique, outre le vent, l'IRM a placé les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en alerte orange pour les conditions de circulation. Les chutes de neige s'intensifieront progressivement en Ardenne pour ne diminuer qu'en cours de soirée ou de nuit.

D'ici lundi matin, les cumuls de neige fraîche pourront atteindre 10 à 25 cm en Ardenne, voire localement un peu plus. Etant donné le vent soutenu, il faudra également craindre la formation d'importantes congères. Durant la nuit de dimanche à lundi, des plaques de givre ou de glace ainsi qu'une averse à caractère hivernal pourront également rendre les routes glissantes par endroits dans les autres régions du pays.

La tempête Bella porte l'éolien à un niveau record en Belgique

La tempête Bella qui entraîne des vents violents sur l'ensemble du territoire a poussé l'énergie éolienne à un niveau record, affirme dimanche le fournisseur pour le marché professionnel et industriel Elindus. Samedi soir, 3,80 GW ont ainsi été produits, soit l'équivalent de trois quarts de la production provenant du nucléaire (5 GW).

Malgré la hausse des installations éoliennes et des quantités d'électricité qui en découlent en progression, la Belgique n'a produit que 11,6% d'énergie d'origine renouvelable en 2020 et n'a donc pas atteint l'objectif européen de 13%.

Les pompiers du Brabant wallon inondés d'appels Les pompiers du Brabant wallon sont inondés d'appels téléphoniques depuis dimanche en début de matinée en raison de vents violents qui soufflent sur leur territoire, a-t-on appris auprès de leur zone de secours. "Les sollicitations ont commencé à affluer au dispatching de notre zone dès le lever des habitants", indique un responsable de la centrale brabançonne. La plupart des demandes, au moins plusieurs dizaines, concernent des arbres menaçant de tomber et des branchages arrachés par les vents violents attribués à la tempête Bella qui sévit sur les îles britanniques et affectent également la Belgique. Les régions de Braine-l'Alleud et Wavre semblent plus touchées que le reste de la province. Dans l'est brabançon, seules sept demandes d'aide ont été enregistrées, dont une pour la stabilisation d'un chalet de jardin qui risquait de s'envoler dans les environs de Jodoigne.

