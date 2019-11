Des politiciennes témoignent du sexisme en politique: "Sale garce, tu ferais mieux d'arrêter"

De plus en plus de femmes occupent des postes politiques en vue. La Belgique a même un Premier ministre féminin pour la première fois de son histoire. Est-ce que cela signe la fin de la lutte pour la soi-disant " féminisation " du monde politique ? Knack a interviewé des politiciennes à divers niveaux et le chemin reste encore long. En réalité on vient seulement d'entamer le processus de rattrapage.

© DR

En ce qui concerne la représentation des femmes en politique, le 26 mai n'était, à première vue, pas du tout un dimanche noir. Pour ne citer que quelques exemples, depuis les dernières élections, et pour la première fois, presque autant d'hommes que de femmes siègent au Parlement flamand. Avec 42 % de femmes, le Parlement européen est encore un peu en retard, mais à ce niveau également la progression est remarquable. Jusqu'à récemment et avec 28,6% de femmes, ce parlement était encore considéré comme un bastion masculin. Cette féminisation se poursuit également à la Commission européenne puisqu'elle est aujourd'hui présidée par une femme, Ursula von der Leyen.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×