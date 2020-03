Des pluies soutenues arroseront notre pays ce jeudi après-midi ainsi que dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). De la neige est attendue sur les hauteurs en seconde partie de nuit et vendredi matin.

Les maxima varieront jeudi entre 4°C et 7°C dans la plupart des régions. Le thermomètre affichera même jusqu'à 9°C en Gaume. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-est. Le vent deviendra assez fort en soirée à la Côte.

Si les pluies seront assez abondantes jeudi en soirée, elles se transformeront en neige sur les hauts plateaux de l'Ardenne au-dessus de 400 ou 500 mètres en seconde partie de nuit. Les températures redescendront entre -1°C dans les Hautes Fagnes, 3°C ou 4°C dans la plupart des régions et 6°C au littoral.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune entre jeudi 15h00 et vendredi 05h00 pour l'ensemble du territoire à l'exception de la Côte en raison de la zone de pluies très active qui traversera la Belgique. L'IRM prévoit des cumuls de 20 à 30 l/m2 en 24 heures.

Vendredi et samedi, le temps sera très changeant avec des périodes de pluie ou quelques averses.

