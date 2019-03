Des nuages encore bien accrochés, mais le soleil n'est plus très loin

(Belga) Les nuages persisteront ce lundi après-midi, avec quelques averses principalement dans la moitié nord­-est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 4 et 10 degrés, sous un vent assez fort, à fort au littoral, qui soufflera de direction nord à nord­-ouest avec des rafales pouvant aller de 50 à 70 km/h.

Quelques averses seront encore possibles en soirée, puis le temps deviendra généralement sec pendant la nuit. En Ardenne, les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité. Ailleurs, il y aura un risque local de brume ou de brouillard. Les minima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 5 degrés à la mer. Le vent, d'abord modéré, de secteur nord­-ouest deviendra faible à modéré en cours de nuit. Mardi, la nébulosité se fera de plus en plus dense, mais le temps devrait rester sec. En fin d'après-midi, des éclaircies évinceront les nuages à partir de l'ouest. Le thermomètre affichera entre 4 et 11 degrés, sous un vent généralement modéré qui soufflera de secteur nord à nord-ouest. Le soleil reviendra plus durablement à partir de mercredi, avec des températures en hausse. L'IRM prévoit jusqu'à 17 degrés samedi. (Belga)