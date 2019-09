Une dizaine de jeunes et de grands-parents militant pour le climat ont mené mercredi matin une action devant la statue de Manneken-Pis à Bruxelles. Ils appellent à rejoindre l'action de grève pour le climat, prévue ce vendredi dans toute la Belgique.

Les activistes ont déposé un globe en feu dans le bassin d'eau près de la statue, pour symboliser les incendies dévastateurs, les canicules et les autres catastrophes climatiques de cet été. Ils ont fait en sorte que Manneken-Pis urine sur les flammes qui incendient la planète. Une banderole et des parapluies jaunes et verts symbolisaient leur plaidoyer en faveur d'une justice sociale et écologique. Les grand-parents pour le climat se sont joints à l'action avec des chaises roulantes.

"Nous exigeons plus d'ambition climatique et une attention particulière pour la justice sociale de la part de nos décideurs politiques" défend Yuni Mertens, membre de Students for Climate. "Il est crucial que le Belgique soit à la tête du peloton et qu'elle mette cette position sur la table lors du sommet climatique international à New York la semaine prochaine. Notre maison est en train de brûler ! "

L'action a été organisée par Youth for Climate, Students for Climate, Extinction Rebellion Youth et les Grand-parents pour le climat.