(Belga) Une violente tempête a fait au moins 25 morts dimanche soir au Népal, rapportent les médias locaux.

Les intempéries, qui ont surtout touché les districts sud de Bara et Parsa, ont fait aussi 400 blessés, d'après The Himalayan Times qui cite le centre national des services de secours. Des sauveteurs et l'armée ont été déployés pour venir en aide aux victimes, mais la nuit risque de compliquer les opérations. (Belga)