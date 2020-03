Les membres de la Brussels Law School Consultancy, une organisation d'étudiants en droit de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), donneront dans les prochaines semaines des conseils "corona" juridiques gratuits aux entreprises, aux résidents bruxellois et aux étudiants qui le souhaitent.

En raison de la crise du coronavirus, la demande de conseils augmente et les étudiants consultants ont décidé d'offrir leurs services gratuitement en ces temps difficiles.

L'asbl Brussels Law School Consultancy a été fondée en septembre 2019 avec un double objectif : fournir des conseils juridiques accessibles et abordables à tous ceux qui en ont besoin, mais aussi donner aux étudiants en droit la possibilité de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises à l'école.

Dans l'intervalle, quinze conseillers d'étudiants sont employés. La crise du coronavirus suscite de nombreuses questions au sein de l'organisation. Ces questions sont très diverses et vont de "Quels sont mes droits maintenant que le concert ou le spectacle pour lequel j'avais acheté des billets a été reprogrammé ou annulé" à "Que signifie le chômage technique pour mon entreprise ou pour moi-même en tant que salarié et quels sont mes droits maintenant ?"

"La solidarité est de mise. Nous avons donc décidé de rendre temporairement nos services totalement gratuits. "Nous le faisons également à distance, en respectant les directives du gouvernement."Si vous avez une question, il est préférable de remplir le formulaire sur notre site web. Un de nos consultants va ensuite l'analyser et nous apporter une réponse", explique le vice-président Christophe Janssens.

