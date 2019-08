De larges éclaircies seront présentes en de nombreux endroits lundi matin mais la nébulosité sera plus abondante à la Côte et sera accompagnée de quelques averses, selon les prévisions de l'IRM.

En cours de journée, la nébulosité augmentera également dans l'intérieur des terres et quelques averses se développeront par endroits, surtout au nord du sillon Sambre­ et­ Meuse. A la Côte, l'après­-midi, le temps deviendra sec et ensoleillé. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes­ Fagnes et 22 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest mais se renforcera à la Côte.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra peu abondante et le temps généralement sec. Toutefois, à la Côte, le risque d'une averse ne sera pas totalement exclu. Les minima seront compris entre 7 ou 8 degrés en Ardenne et 13 degrés à la Côte sous un vent modéré de sud­-ouest, faiblissant en cours de nuit.