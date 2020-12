Mardi soir, l'IRM annonce une formation de brouillard, pouvant être givrant en de nombreux endroits. Localement un peu de neige en grains pourrait tomber et en Ardenne encore quelques faibles chutes de neige. Plus tard, cette nuit, il y aura un risque de pluie verglaçante dans la région côtière.

Concrètement, une alerte jaune aux conditions glissantes est décrétée dans les provinces flamandes de 22h00 mardi à 10h00 mercredi de même qu'à Bruxelles. En Wallonie et surtout dans les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur, l'alerte jaune est déjà prévue depuis 16h00 jusque 10h00 mercredi. La prudence s'impose aussi sur les routes du Hainaut et en Brabant wallon.

