Un groupe de citoyens et une société exploitant un cinéma se sont adressés au Conseil d'État afin que cette instance statue sur la légalité du port du masque obligatoire dans les lieux publics. Un arrêté a été pris en ce sens le 10 juillet dernier afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

"Une telle obligation cause un préjudice important à un grand nombre de personnes: les personnes sourdes et malentendantes qui ont besoin de pouvoir lire sur les lèvres pour avoir une vie sociale minimale; les personnes médicalement incapables de porter un masque qui se voient refuser l'entrée de certains magasins (...); les personnes désireuses de pouvoir exercer décemment leur culte; les entreprises qui ont déjà beaucoup souffert de la crise", indiquent dimanche dans un communiqué les initiateurs de l'action.

Ces citoyens et une entreprise gérant un cinéma à Tamines ont saisi le Conseil d'État en extrême urgence afin qu'il examine la légalité de cette obligation, notamment en ce qui concerne le respect des formalités substantielles et la conformité à la loi du 1er juin 2011 qui prohibe la dissimulation du visage dans l'espace public.

