Des centaines de véhicules de police trop polluants à Bruxelles et Anvers

À la police fédérale, un véhicule de service sur six est trop polluant pour circuler à Bruxelles et Anvers depuis que les deux villes, en imposant des zones de basse émission (LEZ), empêchent les plus polluants de pénétrer sur leur territoire, rapportent La Dernière Heure, Het Laatste Nieuws et De Morgen lundi.