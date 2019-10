Des centaines de sites internet belges violent les règles sur la vie privée

Plusieurs sites internet des Affaires intérieures, de la Région wallonne et de certaines villes et communes ne respectent pas les règles sur la protection de la vie privée. C'est le cas plus généralement de centaines de sites belges dotés du bouton "j'aime" de Facebook, ressort-il d'une enquête de nos collègues du magazine Knack en collaboration avec la KU Leuven.

