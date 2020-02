Dès 12 ans, les empreintes sur la carte d'identité

A partir du 2 août 2021, tous les Etats membres de l'Union européenne devront stocker les empreintes digitales des citoyens âgés de 12 ans et plus sur la carte d'identité. Une obligation qui existe déjà pour les titres de séjour et passeports depuis 2013.

Les députés Gaby Colebunders (PVDA-PTB) et Meryame Kitir (SP.A) déplorent que le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), ait déjà promulgué un ... Les députés Gaby Colebunders (PVDA-PTB) et Meryame Kitir (SP.A) déplorent que le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), ait déjà promulgué un arrêté en ce sens alors que la Cour constitutionnelle a été saisie de la question, que l'Autorité de protection des données a émis un avis négatif à ce sujet et que le gouvernement est en affaires courantes. Le ministre tient bon : " Un report de cette mesure qui tend à lutter contre la fraude à l'identité, des mineurs notamment, pourrait entraîner de la confusion et des problèmes auprès d'autorités étrangères qui autorisent l'accès à leur territoire sur la base de la carte d'identité belge. En outre, l'Union européenne n'autorise pas de déroger à la limite d'âge de 12 ans, qu'elle a fixée. " M. La.

