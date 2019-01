Derrière le flipper de Bernard Hislaire

De leur belle demeure, on aurait dit jadis : " Sans doute une maison d'architecte. " Plus Art déco que Waterloo, c'est un bâtiment tout en angles, dont le style intérieur oscille entre boiseries et verreries, ciment au sol et briques argentées. Initialement, Bernard Hislaire (à la ville) ou Yslaire (son nom d'auteur) et son épouse comptaient s'installer à San Francisco avant de battre en retraite face aux prix du marché et de se replier sur Barcelone, sa petite soeur européenne. Finalement, ça fait vingt ans qu'ils habitent à Waterloo, précise l'auteur de bande dessinée, toujours très amusé des vingt kilomètres qui le séparent de Bruxelles, son point d'origine. Récemment, signale-t-il, la maison a été agrandie ; des transformations qu'il a dessinées lui-même et qui accentuent ce doux mélange entre passé et modernité. C'est chic, mais plein de vie : il y a des tartes sucrées sur la table haute, du vin probablement entamé durant le week-end et qui fera gentiment sa semaine, des bijoux, un miroir à maquillage et des paires de lunettes posées à côté de tablettes de chocolat.

...