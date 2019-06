opinion

"Depuis le 26 mai, le Vlaams Belang menace tout le monde, tout le temps et partout"

Joyce Azar Journaliste VRT-Flandreinfo et co-fondatrice de DaarDaar

Comme chaque jour ou presque, vous ouvrez votre boîte aux lettres. Entre la pub et les factures, un courrier typographié. Son contenu vous signale que vous n'êtes plus le bienvenu dans votre ville, que vos voisins ne veulent plus de vous, "ni de vos enfants mal élevés", car vous êtes de "sales marginaux profiteurs", des "demi-bêtes sans valeur".

© DEBBY TERMONIA