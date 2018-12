Déportation des Juifs, la SNCB interpellée

Ce lundi, trois composantes représentatives de la communauté juive (le Consistoire central de Belgique, Forum der Joodse Organisaties et le Comité de coordination des organisations juives de Belgique) ont pris attitude : avant de se prononcer plus avant sur les suites à réserver au souhait d'une enquête historique, elles attendent de la société ferroviaire une réponse au courrier qui lui a été adressé voici une dizaine de jours. "Il est plus que jamais important qu'un travail de mémoire se fasse, a fortiori à propos d'une entreprise publique aussi importante que la SNCB. Nous attendons donc avec impatience de prendre connaissance de sa réaction dans un délai raisonnable", a-t-il été communiqué à l'issue de la réunion.