Démissionnaire du CDH en 2017 après l'affaire Publifin, Dominique Drion fait son retour

Chassez-les par la porte, ils reviennent pas la fenêtre : les acteurs secondaires de la galaxie Tecteo/ Nethys n'ont pas disparu du ciel liégeois, pas plus que les prima donna. Prenez Dominique Drion, démissionnaire de tous ses mandats liés au CDH en décembre 2017, un an après la révélation du scandale Publifin. Il est administrateur non rémunéré de Publilec et rémunéré pour ses prestations comme vice-président d'Ogeo Fund et administrateur de la Socofe, les places fortes financière et énergétique Groupe Province de Liège, comme le nomme le Centre de recherche et d'information socio-politiques (Crisp). Mais à titre privé, et non plus sous la casaque orange. L'avocat liégeois vient, en effet, de réapparaître dans le CA de la SA Le Travailleur chez lui (TCL) et de la SCRL Credis, deux sociétés passées en 2010 dans le giron de Nethys, lors de la fusion-absorption de l'Association liégeoise du gaz.

