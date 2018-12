Démission de Charles Michel : qu'en pense la presse flamande ?

"Le Premier ministre Michel a maintenu son calvaire plus obstinément qu'on ne le pensait possible ", déclare Karel Verhoeven dans De Standaard. "Hier après-midi, au Parlement, il a fait preuve d'héroïsme politique en proposant une toute nouvelle coopération parlementaire sur la table. Il faut lui concéder cette dernière fanfaronnade : Il a choisi de périr comme un Houdini à la recherche d'une issue plutôt que comme un canard boiteux frappé à mort par la N-VA".

Il ne fait aucun doute que la démission du gouvernement Michel aura des conséquences électorales. "L'effervescence identitaire qui fleurit partout en Europe inonde aujourd'hui aussi la rue de la Loi ", dit Verhoeven. "Michel a perdu son gouvernement et sa grâce. Mais avant que la N-VA ne crie victoire et ne se rengorge davantage, elle ferait mieux de regarder au fond d'elle-même et de se demander si elle n'a pas perdu son âme.

"On peut applaudir le Premier ministre pour sa persévérance, mais pour le timing, c'est un gros zéro", déclare Liesbeth Van Impe, rédactrice en chef de Het Nieuwsblad. "La chute du gouvernement Michel semblait inévitable depuis des semaines et, hier, elle s'est tirée elle-même une balle dans le pied. M. Van Impe ne conteste pas que le Premier ministre Michel a continué à essayer jusqu'au bout. "Il doit être le premier Premier ministre à proposer à l'opposition, dans une tentative désespérée, de changer complètement la politique des quatre dernières années au cours des quatre derniers mois." M. Van Impe n'est pas très optimiste quant aux conséquences de la sortie du gouvernement : "Que des élections anticipées aient lieu ou non, 2019 sera de toute façon une autre année perdue en politique".

"C'est devenu une fin en mineur pour le Premier ministre", dit Dirk Hendrikx de la Gazet van Antwerpen. "Pendant près d'une heure, Michel a fait le grand écart. Un pied dans l'accord gouvernemental de droite et l'autre à la recherche d'un soutien de gauche. Il s'agissait d'un ballet politique du plus haut niveau, mais aussi d'un travail d'équilibriste sur la très mince crédibilité qu'il lui restait. Faut le faire : expliquer un changement de cap fondamental après quatre ans. ", dit-il au sujet du discours du Premier ministre hier. Le Premier ministre lui-même "mérite mieux que cette sortie maladroite". "Pendant quatre ans, il a été l'intendant impeccable de son gouvernement.

"Dès le début, un enfant mort-né. C'est ainsi que Timmie van Diepen appelle le gouvernement Michel II dans Het Belang van Limburg. Il y a un risque que le sp a soit maintenant considéré comme le fossoyeur de ce gouvernement, mais selon van Diepen rien n'est moins vrai. "Quiconque examine les faits ne peut ignorer le fait qu'un seul parti a plongé le pays dans l'impasse politique, et ce parti c'est la N-VA. Il en résulte qu'il n'y a pas de budget pour l'année prochaine, qu'il est impossible de faire face au resserrement du marché du travail et que notre pays ne sera pas non plus en mesure de réagir aux conséquences du Brexit.

"Les bévues et les mauvaises décisions se sont succédé", dit Bart Haeck dans De Tijd. En conséquence, "le centre droit se retrouve sur le bord de la route avec une gueule de bois ". "Le premier gouvernement depuis 1988 sans le PS n'a même pas terminé ses propres chantiers, comme les pensions pour les professions pénibles, le budget de la mobilité et le contrat de travail. Il y a aussi des lacunes dans le budget."

"On ne peut nier que le Premier ministre Charles Michel (MR) a continué à se battre avec persévérance que pour sauver son gouvernement condamné de longue date. Il l'a même fait contre toute logique ", déclare Bart Eeckhout dans De Morgen. "L'honneur d'être responsable de la chute du gouvernement Michel revient en fait au Vlaams Belang et aux députés indépendants Vuye & Wouters. Avec quelques sorties incendiaires très radicales de droite, ils ont plongé la N-VA dans une crise identitaire sur un pacte migratoire non contraignant de l'ONU. Ils ont été perturbés au point de se jeter par-dessus bord. Notre pays est reparti pour une longue et sombre période d'instabilité institutionnelle avec des gouvernements paralysés, dit Eeckhout. "Un terrain que nous connaissons bien puisque nous y avons déjà vécu 541 jours pour être exact".

"Depuis la sortie de la N-VA, le trône vacillait déjà sur trois pieds. Après que, hier dans l'hémicycle, Michel se soit agenouillé pour la gauche, l'Open Vld a scié un deuxième. "Sur deux pattes, c'est comme ça qu'on y est allé", conclut Jan Segers dans Het Laatste Nieuws. " Comme l'empereur sans vêtements du conte de fées de Hans Christian Andersen, il aura fallu longtemps pour que le Premier ministre Michel ne se rende compte qu'il n'avait plus rien à faire. "Malheureusement, il n'en aurait pas été autrement si lui et son gouvernement avaient fini la législature. Il est certain que des semaines cruciales attendent notre pays. "Quel que soit le résultat escompté, espéré ou craint, aller voter, dans 40 jours au maximum, est la logique démocratique.