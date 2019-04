Demandes d'asile: De Block et Francken s'affrontent

La ministre de l'Asile et de la Migration, Maggie De Block (Open Vld), et son prédécesseur, Theo Francken, ont croisé le fer vendredi lors d'un débat télévisé à propos des quotas des demandes d'asile imposés par l'ancien secrétaire d'Etat N-VA et que la libérale flamande a supprimés.

De Block et Francken © Belga