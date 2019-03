Delphine Chabbert mais aussi une majorité de nouveaux venus sur la liste PS en Région-capitale

Sous réserve de leur validation après la présentation - lors d'un congrès - des listes par la présidente de la Fédération Laurette Onkelinx, celle pour Bruxelles sera emmenée par l'actuel ministre-président Rudi Vervoort, devant la secrétaire d'Etat Fadila Laanan et le ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rachid Madrane. L'ex-bourgmestre et député régional de Forest, Marc-Jean Ghyssels occupera la cinquième place.

Derrière Ridouane Chahid (6ème), la jeune candidate molenbeekoise de 24 ans Leila Agic, occupera quant à elle la 7ème place, devant les députés régionaux actuels Isabelle Emmery, Jamal Ikazban, Julien Uyttendaele, et Nadia El Yousfi.

A la douzième place, on trouve le jeune Martin Casier, docteur en astrophysique et chef de file du PS à Watermael-Boitsfort. Véronique Jamoulle, Cécile Vainsel, Mohamed Ouriaghli, la doyenne de l'ensemble des candidats bruxellois, Simone Susskind, Emine Ozkara, Kenza Yakoubi, Philippe Boïkete, Lara Thommes, et Ariane Wautelet occuperont les premières places suivantes.

La liste sera poussée par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, et depuis l'avant dernière place, par le Premier échevin ixellois Bea Diallo. Le président des Jeunes Socialistes bruxellois Yannick Piquet occupera la 27ème place.

Le groupe PS compte actuellement 22 députés au parlement bruxellois. Selon Laurette Onkelinx, plus de la moitié des candidats à la Région s'y présentent pour la première fois.