Delphine Boël demande qu'Albert II se soumette à un test ADN sans délai

Les conseils de Delphine Boël demanderont ce jeudi matin à la cour d'appel de Bruxelles qu'elle impose au roi Albert II de se soumettre à un test ADN dans les plus brefs délais, sous peine d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, selon le journal Le Soir. Pour ceux-ci, la décision de la cour datée du 25 octobre dernier, qui imposait ce test au roi dans les trois mois, doit être exécutée, et ce malgré le recours en cassation introduit par le roi et ses avocats.