Delpérée se retire de la liste fédérale du cdH, Dallemagne "très surpris"

(Belga) Le député Georges Dallemagne a exprimé mardi soir sa surprise après les explications fournies par Francis Delpérée de son retrait de la liste cdH à la Chambre. M. Delpérée sera remplacé, à la dernière place, par l'actuel bourgmestre de Jette Hervé Doyen.

Le constitutionnaliste a renoncé à occuper la dernière place sur la liste bruxelloise à la suite du désistement de Joëlle Milquet. Selon M. Dallemagne, tête de liste, il n'a pas fait part d'autres motifs lorsqu'il a annoncé sa décision au parti. "Je suis très surpris par l'argument utilisé. En matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme, je jouis de tout le soutien du cdH. Depuis le début, le parti m'a demandé de piloter cette politique. J'ai porté collectivement la parole du cdH, qui a été validée par le bureau après de longs débats. Mais il est vrai que parfois cela a été délicat sur certains points", a expliqué M. Dallemagne. Le député qui a siégé dans la commission d'enquête sur les attentats rejette les reproches qui lui sont faits. "S'il y a bien quelqu'un qui s'engage au quotidien pour les libertés, c'est moi. Et je suis attentif aux libertés et aux menaces que font peser sur elles le radicalisme islamiste. Globalement, on avait besoin de nous protéger contre le terrorisme, on a vu à quel point il y avait des défaillances dans l'appareil belge et je suis très fier d'avoir contribué à la réflexion dans ce domaine. J'ai mené une opposition constructive plutôt que de m'opposer à une évolution du droit inévitable", a-t-il souligné. "C'est une critique infondée", a-t-il ajouté, en insistant sur la bonne place de la Belgique dans le classement du Conseil de l'Europe sur le respect des droits fondamentaux. (Belga)