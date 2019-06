Les départs en vacances provoquaient d'importants embarras de circulation sur les routes du nord du pays vendredi aux environs de 14h30.

Le centre flamand de gestion du trafic comptabilisait déjà 154 kilomètres de bouchons et la tendance ne fait qu'augmenter. A l'échelle de la Belgique, 215 kilomètres de ralentissements étaient recensés, indique Hajo Beeckman, spécialiste de l'info trafic sur la VRT.

Le Ring intérieur était pour ainsi dire à l'arrêt entre Anderlecht et le viaduc de Vilvorde tandis que la circulation s'effectuait au ralenti sur le Ring extérieur entre Wezembeek-Oppem et Vilvorde de même qu'entre Wemmel et Grand-Bigard.

Le Ring d'Anvers est également congestionné. Des files s'étirent ainsi sur la E17 et la E34. Sur la E313, cela bouchonne dans les deux sens à hauteur de Ranst.