Hébergé par la Ville de Bruxelles au 2e étage du Palais du Midi depuis 1984, le vénérable cercle royal Léopold-Série (dont l'origine remonte à l'année 1900) est menacé d'exclusion par ses hôtes.

En cause, l'étrange lettre reçue, en octobre dernier, indiquant, sans autre commentaire, la fin du contrat pour décembre 2019. Aux questions alors posées à l'échevinat des sports, aucune suite n'a jusqu'ici été donnée. Reste aux 40 membres, âgés pour la plupart (le plus ancien a 84 ans) à oublier leur espace de jeux et de rencontres conviviales (photo), la place semblant promise à un club... de boxe.