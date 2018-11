Dégel des fonds libyens: qui a décidé quoi et quand?

Qui a pris la décision de libérer, entre octobre 2012 et octobre 2017, les intérêts, dividendes et coupons générés par les 12,8 milliards de fonds libyens gelés en 2011 chez Euroclear Bank à la suite de la chute du régime Kadhafi ? Soit au bas mot 1,5 milliard d'euros, selon des documents révélés par Le Vif/L'Express en juin dernier ? Et où sont passés les quelque dix milliards de capital, mystérieusement " évaporés ", que la justice belge n'a pas pu saisir à l'automne 2017 dans le cadre d'une instruction après plainte contre X pour " abus de confiance " et " blanchiment " déposée par une ancienne asbl du prince Laurent, qui cherche à récupérer 48 millions d'euros que la Libye a été condamnée à lui verser ? La question de la responsabilité politique de la libération des fonds libyens est cruciale car on ne sait pas dans quelles mains libyennes (criminelles ? terroristes ?) a abouti cet argent.

...