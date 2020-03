Le SPF Affaires étrangères conseille samedi, sur son site web, de reporter tous les voyages à l'étranger. Des milliers de vacanciers vont être rapatriés.

"Tant de pays adoptent des mesures de quarantaine ou ferment leurs frontières qu'un franchissement normal de celles-ci ne peut être garanti", justifie le service public fédéral. L'annonce figure sur la page d'accueil du site.

Étant donné que les pays du monde entier prennent des mesures pour contenir la propagation coronavirus, les citoyens belges risquent à présent de se retrouver bloqués à l'étranger.

Le ministère indique également que "les personnes se trouvant actuellement à l'étranger doivent en premier lieu s'adresser aux autorités locales, à leur agence de voyage, tour-operator ou compagnie aérienne, pour assistance."

L'ambassade de Belgique compétente pour le pays en question peut être contactée en cas d'urgence.

Corendon annule tous ses voyages jusqu'au 31 mars inclus

Le tour-opérateur Corendon annonce, samedi, qu'il annule tous les voyages organisés jusqu'au 31 mars inclus. Cette décision, qui prendra effet dimanche.

Les clients de Corendon qui sont concernés ont été avertis par e-mail. Pour ce qui est des voyages prévus après le 31 mars, une décision sera prise plus tard. Les vacanciers qui sont actuellement à l'étranger pourront, pour l'instant, revenir normalement.

"Plusieurs pays ont décidé, ces derniers jours, de fermer tout ou partie de leurs frontières. Cela signifie que nos services ne peuvent plus être assurés vers ces destinations. D'autres pays vont probablement aussi imposer des restrictions aux voyageurs dans les prochains jours", selon le président de la compagnie, Steven van der Heijden.

Corendon craint en outre que ses clients "ne soient pas actuellement en mesure de profiter des vacances qu'ils sont en droit d'attendre, en raison des restrictions imposées, ou à venir, par les autorités locales. La vie publique sur le lieu de vacances risque de s'arrêter parce que les restaurants, les bars, les musées et les centres commerciaux ferment".

Les vols et vacances sont annulés mais les clients ne perdront pas leur argent. Le montant payé à Corendon sera conservé comme crédit pour un congé ultérieur et les clients disposent d'un délai pour choisir leurs nouvelles vacances.

TUI suspend tous ses voyages à forfait

Le tour opérateur TUI a suspendu tous ses voyages à forfait jusqu'à nouvel ordre, après que les Affaires étrangères ont déconseillé tous les voyages à l'étranger.

Les touristes déjà partis peuvent quant à eux poursuivre leur séjour. "TUI fly continuera à assurer les vols retour vers la Belgique comme prévu", a précisé le tour opérateur.

Des retours anticipés sont également possibles si des places sont disponibles dans l'avion.

Les touristes qui n'ont réservé qu'un billet d'avion peuvent également continuer à voyager mais TUI ne peut garantir leur retour.

Brussels Airlines examine au cas par cas le maintien de ses vols

Alors que de plus en plus de pays imposent des restrictions de voyage aux ressortissants européens et ferment leurs frontières, Brussels Airlines examine au cas par cas le maintien de ses vols, a indiqué samedi une porte-parole. La compagnie se base sur deux critères: les restrictions imposées et la demande des clients.

"Les restrictions varient d'un pays à l'autre et les dates de leur entrée en vigueur sont également différentes", ce qui complique la tâche de Brussels Airlines, a ajouté la porte-parole.

Si un pays refuse les avions belges, la compagnie stoppe évidemment ses vols. Mais quand il ne s'agit que de restrictions, Brussels Airlines peut aussi diminuer ses fréquences. Ainsi, elle assure toujours des liaisons vers les Etats-Unis mais uniquement à destination de Washington et plus de New York, permettant aux passagers africains, qui transitent par Bruxelles, de poursuivre leur voyage et aux résidents américains de rentrer chez eux.

"Nous regardons au cas par cas quelles restrictions sont d'application et quelle est la demande de nos clients", à qui la compagnie conseille par ailleurs de bien suivre l'évolution de la situation via son site internet. Les passagers dont le vol serait annulé reçoivent de toute façon un e-mail avec les possibilités de changement de billet ou de remboursement.

De nombreuses autres compagnies sont confrontées aux mêmes problèmes. La compagnie polonaise LOT, qui assure notamment des liaisons entre Bruxelles et Varsovie, vient ainsi d'annoncer la suspension de tous ses vols depuis la Pologne et la Hongrie. Vendredi, la Pologne a décidé de fermer ses frontières et de suspendre le trafic aérien.

Environ 10.000 vacanciers de Sunweb doivent rentrer de l'étranger

Environ 10.000 vacanciers de Sunweb se trouvent actuellement à l'étranger et seront rapatriés vers la Belgique dans les meilleurs délais, a assuré dimanche le tour-opérateur, qui a annulé tous ses voyages en avion et à la montagne jusque fin mars.

Le groupe Sunweb a annoncé samedi soir l'annulation, jusqu'au 31 mars - et jusqu'au 17 avril pour la Turquie - de l'ensemble de ses voyages sur la base des recommandations des Affaires étrangères, qui déconseillent désormais les déplacements à l'étranger dans le cadre de la lutte mondiale contre le coronavirus, et des mesures successives prises par les autorités locales et internationales. Les projets de détente de près de 52.000 personnes tombent ainsi à l'eau. Si l'avis émis par les Affaires étrangères venait à se prolonger d'un mois, 105.000 vacanciers de Sunweb seraient alors concernés. Le groupe Sunweb comprend les marques Sunweb, Eliza was here, Primavera, Gogo, Beachmasters, Husk, Bizztravel, Skistuds, Skikot, Snowblend, Écart et Odyssée.

Les stations de ski françaises devront fermer pour dimanche soir au plus tard

Les stations de ski françaises vont devoir fermer leurs pistes au public à la suite de l'annonce, par le Premier ministre Edouard Philippe, de la fermeture dès minuit et "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays".

Le gouvernement français a annoncé samedi soir le passage du pays au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, ce qui signifie que celui-ci circule sur l'ensemble du territoire. Dès lors, de nombreux lieux non essentiels accueillant du public vont devoir fermer, comme les restaurants, bars, discothèques, cinémas. Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations-essence.

Les stations de ski sont également priées de suivre le mouvement. Certaines le feront déjà cette nuit et d'autres suivront durant la journée de dimanche, à l'issue de laquelle elles devront toutes avoir fermé.

Certaines, comme La Plagne et Les Arcs, ont pris la décision d'appliquer les consignes dès samedi soir. Cependant, la journée d'exploitation de dimanche va être maintenue dans certaines stations, avec la tolérance des services de l'État, a fait savoir la Compagnie des Alpes, leader des stations de ski en France, à la chaîne de radio Europe 1. Le but est de pouvoir organiser au mieux le départ des vacanciers.

En conséquence, le Club Med a par exemple pris la décision de fermer par anticipation l'ensemble de ses établissements dans les Alpes françaises à partir de ce dimanche et jusqu'à la fin de la saison.

