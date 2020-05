Mercredi, le Conseil national de sécurité a décidé de permettre une reprise limitée des contacts sociaux à partir du dimanche 10 mai afin de répondre à la détresse et aux difficultés suscitées par l'éloignement physique. Concrètement, qui pourra-t-on inviter chez soi à partir de dimanche, jour de la fête des Mères ?

"À partir du 10 mai, chaque foyer pourra accueillir à son domicile jusqu'à maximum quatre personnes - toujours les mêmes. Afin de limiter le nombre de contacts favorisant la possible dispersion du virus, les personnes invitées ne peuvent entrer que dans un seul foyer. L'objectif est de restreindre au maximum les silos qui se rencontrent", a déclaré la Première ministre Sophie Wilmès.

Bien entendu, les règles de distanciation et d'hygiène restent en vigueur et il est hors de question de sortir de chez soi ou de recevoir du monde si l'on est malade. Si on en a la possibilité, il est conseillé d'organiser ces visites à l'extérieur afin de limiter au maximum les risques de transmission.

Si à première vue, la directive paraît simple, elle suscite de nombreuses questions parmi les citoyens et entraîne de vifs débats dans les familles. "Allons-nous voir les parents ou les beaux-parents ?", "J'ai cinq enfants, dois-je choisir parmi mes enfants ?", etc. Pour mieux comprendre, revenons sur l'esprit de la décision du CNS, plus important que le nombre de quatre personnes avancé par le CNS.

Fusionner les bulles

Depuis le début du confinement, le vendredi 13 mars, chaque foyer, quelle que soit sa composition, constitue une bulle qui a évité les contacts avec les personnes extérieures afin de freiner au maximum la propagation du virus. À partir de dimanche, il sera possible de fusionner votre bulle avec une autre bulle, afin d'élargir vos contacts sociaux.

Idéalement, un foyer reçoit donc un autre foyer, et inversement. Et les membres de ces deux foyers ne voient personne d'autre, ils restent à l'intérieur de la grande bulle qu'ils ont créée (même s'il est toujours autorisé de pratiquer un sport à l'air libre avec deux personnes maximum). Le principal, c'est donc de rester à l'intérieur de sa bulle agrandie, et de ne pas fréquenter d'autres personnes. Cette mesure facilitera aussi le traçage de contacts si quelqu'un tombe malade.

"Il n'est pas recommandé de rencontrer quatre personnes issues de ménages différents", a déclaré le virologue Steven Van Gucht lors de la conférence de presse du Centre de crise et du SPF Santé publique.

"Chaque individu de la famille ne peut pas voir quatre personnes différentes", a également précisé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral francophone de la lutte contre le coronavirus. "Sinon, le réseau va s'étendre énormément d'un seul coup, et les possibilités de propagation du virus aussi", a souligné son homologue néerlandophone.

