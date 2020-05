La circulation sur les routes était assez calme lundi matin aux heures de pointe et les transports publics ont également connu une matinée assez tranquille, alors que la journée marquait la première phase de sortie du confinement.

Le Conseil national de sécurité autorisait à partir de ce lundi les entreprises à reprendre leur activité. Les commerces étaient en outre accessibles aux professionnels. De nouvelles consignes avaient été données pour les usagers des transports publics, avec notamment le port du masque obligatoire.

Le TEC continuait lui à recommander à ses voyageurs à monter à bord des véhicules uniquement par l'arrière. "A première vue, nous n'avons pas connu d'impact majeur ce lundi matin", commentait Stéphane Thiery, directeur marketing et mobilité au sein des transports en commun wallons. "Globalement, tout était bien respecté de la part des voyageurs, tant vis-à-vis des autres passagers qu'à l'égard du conducteur. Les clients font preuve d'attention collective et de civisme actuellement."

A Bruxelles, la Stib et la police effectuaient des contrôles sur le réseau afin de vérifier si les voyageurs âgés de 12 ans et plus portaient bien un masque de protection. Seules quelques personnes n'en portaient pas et étaient donc accompagnées jusqu'à l'extérieur de la station de métro Arts-Loi, par exemple. Des contrôles peuvent aussi être effectués à l'aide de caméras de surveillance ou à la demande d'un chauffeur de véhicule Stib. "Nous allons privilégier dans un premier temps la sensibilisation mais des amendes peuvent être infligées, allant jusqu'à 250 euros", fait savoir une porte-parole. "Nous avons toutefois l'impression que la plupart des voyageurs ont un masque." Comme s'amorce la sortie du confinement, la société de transports en commun bruxelloise va reprendre progressivement ses fréquences. Lors de la réouverture des magasins au grand public le 11 mai prochain, la circulation se fera à 85% de la normale avant d'espérer un rétablissement complet au moment où rouvriront partiellement les écoles, le 18 mai.

La SNCB vérifiait également si les voyageurs portaient bien un masque. Des contrôles étaient effectués par la police et les agents Securail. La compagnie ferroviaire constatait cependant lundi que les voyageurs respectaient la nouvelle obligation tant dans les gares que sur les quais et dans le train. "Dans les cas où un voyageur se présente à l'entrée d'une gare sans protection adéquate, il est invité par nos agents à s'en procurer une avant d'entrer", précisait un porte-parole. Les trains n'ont de toute manière pas été pris d'assaut. La SNCB relevait une fréquentation légèrement supérieure à celle observée la semaine passée, lorsqu'elle était inférieure à 10% dans 95% des trains, soit 90.000 voyageurs par jour contre 900.000 un jour habituel hors crise. "La circulation des trains s'est très bien déroulée et la fréquentation reste légère et fluide, avec une distance sociale préservée", assurait la compagnie lundi à la mi-journée.

Sur les routes, les experts du trafic n'ont pas non plus constaté de grosses perturbations. La circulation était certes un peu plus dense que ces dernières semaines, mais on était loin d'observer des files semblables à un lundi matin ordinaire, note-t-on au Centre flamand du trafic.

