Le déconfinement progressif à partir du 4 mai est décidé ce vendredi. La réunion est en cours. Selon RTL, les commerces reprendraient donc, avant les écoles. L'autorisation des réunions privées à domicile suscite un débat comme attendu.

Voilà le jour J, celui où le Conseil national de sécurité va décider de notre sort, ces prochaines semaines. Le fédéral, les ministres-présidents et les experts sont réunis depuis ce vendredi 14h30. On en saura bientôt plus sur ce déconfinement progressif qui nous attend à partir du lundi 4 mai. D'ici là, rappelons-le, le confinement reste de mise - il est même crucial.

Ensuite : "nous pouvons vous offrir des perspectives, pas des garanties", a rappelé la Première ministre Sophie Wilmès (MR), hier à la Chambre. Le dernier rapport du groupe des experts chargés du déconfinement - qui a encore fuité vers Le Soir et De Standaard en dépit des critiques de la Première ministre suite à la première fuite - met davantage en lumière les sujets de friction qui risquent de se retrouver autour de la table des ministres, singulièrement entre le Nord et le Sud du pays, mais pas seulement.

Une reprise en plusieurs temps

Il se confirme que le déconfinement progressif se ferait en plusieurs temps. La première phase débuterait le 4 mai avec une partie assez restreinte de l'économie, essentiellement à destination des entreprises et des industries, qui concernerait quand même 700 000 Belges. Dans un deuxième temps, le 11 mai, les commerces destinés aux particuliers pourraient rouvrir, selon RTL. Ce serait une nuance par rapport aux propositions des experts. Une autre phase aurait lieu le 18 mai avec une reprise partielle des écoles. Seuls le secteur de l'Horeca, les théâtres, cinémas et dancings resteraient fermés. Pour ceux-là, il ne faut pas espérer au plus tôt une reprise avant le 8 juin.

Si le déconfinement est avancé, ce sera avec une prudence extrême. La Première ministre l'a dit : des retours en arrière ne sont pas à exclure. Et les experts posent même des conditions à cette reprise du 4 mai : des nouvelles hospitalisations qui ne dépassent pas les 200 quotidiennes, une capacité journalière de 25000 tests et une société qui continuera à limiter au "strict minimum" les contacts entre humains. Remarquons qu'au vu du relâchement observable depuis quelque temps et au vu de la lente progression des tests, il n'est pas encore garanti que les deux premières conditions soient remplies. On voit mal les politiques ne pas avancer vers les "perspectives", mais le respect des paramètres médicaux sera très important.

Un risque de bras de fer économique

La première phase concerne donc une reprise très partielle de l'économie. Certains secteurs non essentiels sont concernés le 4 mai comme la construction, l'industrie manufacturière, le commerces de gros ou les transports non aériens. Moyennant des protocoles stricts pour prévoir les conditions de cette reprise (distanciation sociale, masques...) qui risquent ici et là de susciter des frondes syndicales.

La liste des commerces qui pourrait reprendre, telle que définie par les experts, est assez limitée le 4 mai également : quincaillerie, magasins de matériaux de construction, tapis, peinture, éclairage, de vélos ou de textiles qui permettant la confection de masques. Les livraisons seraient autorisées - elles ont déjà lieu.

Le débat d'actualité à la Chambre, jeudi, a confirmé qu'en Flandre, les libéraux et les nationalistes insistaient sur une reprise plus large de l'activité. Le secteur des commerces, notamment, était désireux de reprendre plus largement, les magasins de vêtements en tête ou les librairies. Il s'agit aussi de mettre fin à la concurrence déloyale qui affecte les petits comerçants! La Première ministre avait annoncé son souci d'éviter cette concurrence déloyale. Voilà pourquoi, selon RTL, la réouverture des commerces à destination des particuliers pourrait avoir lieu le 11 mai. Toujours, bien sûr, sous respect strict des mesures de distanciaton sociale.

Et ces réunions privées à domicile ?

Cette première phase du 4 mai prévoirait également une reprise des sports qui peuvent être pratiqués à deux ou des entraînements physiques en club en présence d'un coach et moyennant le respect de la distanciation sociale.

Mais l'autre sujet qui risque de générer des discussions, c'est la fameuse reprise des réunions privées en comité très restreint. Les experts proposaient de les rendre possible à des conditions strictes : pas plus de dix personnes, de la famille ou des amis proches, toujours les mêmes... Mais comment vérifier cela si les visites domiciliaires sont interdites ? N'est-ce pas ouvrir la boîte de Pandore générant inévitablement une seconde vague ? Le sujet est délicat, d'autant plus au vu de la polémique qui avait suivi l'annonce des visites rendues possibles dans les maisons de repos. Les experts n'ont d'ailleurs pas tranché et renvoient le sujet aux politiques. Il devrait toutefois y avoir du lest lâché pour les contacts familiaux.

Ecoles à deux vitesses

En ce qui concerne les écoles, la reprise est aussi annoncée à partir du 15 ou du 18 mai, mais de façon partielle. Les experts recommandent une reprise des primaires : dans l'ordre, la sixième et la première, puis la cinquième. Seuls les rhétos reprendraient dans le secondaire. Tout cela à temps partiel et dans des classes aménagées pour la circonstance, avec respect de la distanciation sociale. Le ministre de l'Enseignement flamand, Ben Weyts (N-VA), avait déjà annoncé son propre plan de reprise à partir du 15 mai.

Là encore, un débat aura lieu sur la proposition de rendre possible les fêtes organisées à moins de 50 personnes (mariages, enterrements...) ou les déplacements touristiques à la côte ou dans les Ardennes.

Le déconfinement général: aléatoire

La suite est encore plus aléatoire. La question d'une reprise pour l'Horeca, les cinémas, les théâtres ou les discothèques aura lieu dans un temps suivant ne se posera que début juin. La seule chose sur laquelle ils devraient décider aupravant, ce sont les camps de jeunesse de l'été. Rappelons que les festivals, eux, sont déjà anulés.

