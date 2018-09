Déchets électroniques : fin de monopole en vue pour Bruxelles-Propreté

La partie qui se joue risque d'être serrée : d'un côté l'asbl Recupel, la Région de Bruxelles-Capitale et Bruxelles Environnement, de l'autre, Bruxelles-Propreté, en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers dans la capitale. Au centre, le marché bruxellois du transport des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) déposés par les particuliers auprès des commerçants comme MediaMarkt, Krëfel ou Vanden Borre, à l'exception des détecteurs de fumée et des lampes. Ce marché, qu'on appelle "collecte quadrillée" et qui pèse quelque 90 000 euros, devrait être rouvert aux candidats l'an prochain, dans la foulée de la conclusion d'une nouvelle convention environnementale sur l'obligation de reprise des DEEE à Bruxelles.

