Décès d'un étudiant après un baptême - Les clubs d'étudiants de Louvain adhèrent à leur tour à une charte encadrant le bizutage

(Belga) Les clubs d'étudiants masculins de la KU Leuven ont a leur tour signé la charte des baptêmes, comme l'avaient précédemment fait les cercles des facultés et les clubs féminins après le décès d'un élève consécutif à une activité de baptême. Le recteur Luc Sels s'est dit satisfait et espère que les "activités dégradantes et dangereuses de décembre 2018 ne se répéteront pas".